“فايزر” تطلب المَوافقة على تطعيم الأطفال بين 12 و16 عاما

قالت شركة “فايزر” الأمريكية لصناعة الأدوية، السبت، إنها تقدمت للحصول على الموافقة الأوروبية والأمريكية لمنح اللقاح للفئة العمرية بين 12 و 15 عاما.

وقال مؤسس شركة “BioNTech” الألمانية “أوغور شاهين”، التي طورت لقاح “Pfizer”، إن دراسات الاختبار الأمريكية أظهرت أن اللقاح كان جيد التحمل لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر، ونتج عنه استجابة عالية من الأجسام المضادة، مما يوفر حماية جيدة من كورونا، بحسب تصريحات منقولة عنه.

وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع ظهور النتائج الأولية لتجارب اللقاح المخصص للفئات من 5 إلى 12 عاما في يوليو المقبل، وفي سبتمبر للأطفال من ستة أشهر إلى أربع سنوات.

يذكر بأن لقاح “فايزر” الذي تنتجه شركة “فايزر بيوإنتيك” يعتبر فعالاً بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا، .

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