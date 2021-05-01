سامسونج تذكر هاتف جالكسي S21 FE رسميًا في موقعها وهذه هي مواصفاته

هاتف جالكسي S20 FE قد حقق نجاح باهر، وهو الهاتف الذي انطلق في أكتوبر الماضي، أي بعد إطلاق سلسلة جالكسي S20 نفسها بشهور طويل، وبالطبع سامسونج لن تضيع هذا النجاح، حيث أن الشركة تعمل على إصدار جالكسي S21 FE وهو الذي ظهر في عشرات التسريبات السابقة.

أحدث المواقع التقنية الألمانية المتخصصة قد اكتشف أن سامسونج قد ذكرت هاتف جالكسي S21 FE في موقعها الرسمي لدولة المكسيك، وهو أمر يوضح أن الهاتف ضمن مراحل العمل النهائية حاليًا، هذا بالرغم من أن بعض التفسيرات قد ذكرت أن أحد موظفي الشركة قد كتب اسم الهاتف بشكل خاطئ لا أكثر.

من ناحية أخرى، عدد كبير من المصادر قد أكد أن الهاتف بالفعل قادم قريبًا وأنه ضمن مراحل التصنيع والتطوير حاليًا، ومن المتوقع أن يتبع الهاتف سياسات سامسونج الأخيرة، حيث سيأتي مع شاشة أموليد 120 هيرتز بقياس 6.4 بوصة، مع مواصفات مميزة لكن ليست رائدة بالكامل.

التوقعات قد أشارت إلى أن الهاتف سيأتي مع معالج سنابدراجون 888 أيضًا، مع بطارية 4500 ملي أمبير و128 جيجابايت من المساحة التخزينية، هذا مع كاميرا خلفية ثلاثية بنفس تقسيمة جالكسي S21 حيث ستأتي بدقات 12+64+12 ميجابيكسل، هذا مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

هاتف جالكسي S20 FE قد أتى بسعر 699 دولار أمريكي، لكن يتوقع أن يأتي هذا الهاتف بسعر أقل بفارق جيد وهذا نظرًا لأن أسعار جالكسي S21 كانت أقل بدورها من أسعار جالكسي S20!

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