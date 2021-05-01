تطبيقات رمضان للاندرويد (19) – تطبيق احترافي للرسم والتلوين، تطبيق للتواصل مع الأصدقاء والمزيد

نستمر بشكل يومي في مشاركتكم مختارات متنوعة من تطبيقات وألعاب مختلفة ومتغيرة لعلكم تجدون ما يناسبكم فيما بينها وتحققون استفادة ومتعة منها! واليوم نتحدّث عن تطبيق مخصص للرسم والتلوين وهو مخصص لجميع الأعمار ويأتي من شركة رائدة ومحبوبة، إلى جانب تطبيق مشاهدة جماعي مثالي لرمضان وأخيرًا لعبة مميزة تستحق اللعب من شركة ممتازة.

تطبيق SketchBook للرسم والتلوين بشكل احترافي

هذا التطبيق يأتي من تطوير شركة Autodesk العملاقة وهو يتيح لك كافة الأدوات للرسم والتلوين كالمحترفين لكنه وفي نفس الوقت يناسب جميع المستخدمين بمختلف مستوياتهم، والتطبيق كان مدفوعًا لفترة طويلة جدًا من الزمن، لكن الشركة المطورة قد طرحته مجانًا لنشر المنفعة والفائدة بين جميع المستخدمين بمختلف مهاراتهم.

التطبيق احترافي إلى أقصى حد ويضم أكثر من 400 ألف تقييم من قرابة الـ50 مليون تحميل بتقييم إجمالي حوالي 4.2/5! ننصح بتحميله وتجربته بالطبع.

السعر : مجّاني

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تطبيق Houseparty للتواصل المرئي مع الأصدقاء

تطبيق Houseparty الشهير هو أشبه بشبكة اجتماعية مصغرة تربطك مع أصدقائك وعائلتك وأولئك من تتحدث معهم باستمرار، ويختلف التطبيق عن تطبيقات التواصل المرئي الأخرى بأنه موجه للاستخدام الشخصي والممتع دون كثير من الإضافات التي لا تحتاجها.

تعتمد شبكة Houseparty على التواصل وجهًا لوجه وليس بأي أسلوب آخر، أيضًا يوفر عدد كبير من المميزات والخواص التي تخدم هذا الهدف الرئيسي، ننصح بتجربته في حالة أنك تحب التواصل مرئيًا مع أصدقائك كثيرًا.

السعر : مجّاني

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ألعاب Gameloft Classics لاستعادة الذكريات!

هذه لعبة مفيدة حقًا، وهي لعبة Brain Test من شركة Unico، هذه اللعبة ببساطة تقدم لك اختبارات ذهنية تحسن من أداء عقلك وتزيد من ابداعك ونشاط مخك بشكل واضح، هذه اللعبة المفيدة قد تم تحميلها أكثر من 100 مليون مرة! مما يجعلها واحدة من أهم الألعاب على المنصة بأكملها، كذلك فهي تحظى بتقييم إجمالي 4.6 / 5 لذلك ننصحكم بتحميلها، نظرًا لأنها مفيدة ومسلية في نفس الوقت.

السعر : مجّاني

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