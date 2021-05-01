منوعات

صورة “الفتاة الكارثة” تباع بمبلغ كبير في مزادٍ علني

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مزادٌ علني أقيم عبر الإنترنت بيع صورة الفتاة الكارثة بسعر وصل إلى 473 ألف دولار أمريكي.

حيث عرضت الفتاة الأمريكية زوي روث صورةً التقطت لها عام 2005 وهي تبتسم أمام حريق اندلع في الحي الذي تقيم فيه.

وتمكن جامع لوحات وأعمال فنية يعرف باسم 3FMusic من شراء الصورة مقابل 473 ألف دولار أمريكي قام بدفعها بالعملات المشفرة.

وقالت زوي إنّ والدها التقط الصورة لها أثناء التقاطه لعدة صور وثق من خلالها الحادث، وأنّها كانت تبلغ من العمر 4 سنوات فقط.

وقالت الشابة الأمريكية إنّها ستتبرع بأموال بيع الصورة لسداد قروض بعض الطلبة، ولبعض الجمعيات الخيرية.

وأكدّت زوي احتفاظها بحقوق الصورة، وقالت إنّها ستحصل على أموال من كل مرة تباع فيها في المستقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك