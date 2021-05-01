صورة “الفتاة الكارثة” تباع بمبلغ كبير في مزادٍ علني

شهد مزادٌ علني أقيم عبر الإنترنت بيع صورة الفتاة الكارثة بسعر وصل إلى 473 ألف دولار أمريكي.

حيث عرضت الفتاة الأمريكية زوي روث صورةً التقطت لها عام 2005 وهي تبتسم أمام حريق اندلع في الحي الذي تقيم فيه.

وتمكن جامع لوحات وأعمال فنية يعرف باسم 3FMusic من شراء الصورة مقابل 473 ألف دولار أمريكي قام بدفعها بالعملات المشفرة.

وقالت زوي إنّ والدها التقط الصورة لها أثناء التقاطه لعدة صور وثق من خلالها الحادث، وأنّها كانت تبلغ من العمر 4 سنوات فقط.

وقالت الشابة الأمريكية إنّها ستتبرع بأموال بيع الصورة لسداد قروض بعض الطلبة، ولبعض الجمعيات الخيرية.

وأكدّت زوي احتفاظها بحقوق الصورة، وقالت إنّها ستحصل على أموال من كل مرة تباع فيها في المستقبل.

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