إضافة ميزة البث المباشر الصوتي لمنصة إنستغرام

في إطار سعيها لتطوير منصة إنستغرام ومنافسة تطبيق الغرف الصوتية كلوب هاوس قامت شركة فيس بوك بإضافة ميزة البث المباشر باستخدام الصوت.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدم قادراً على البث بالصوت بشكل مباشر دون الحاجة لاستخدام الكاميرا.

وستكون هذه الميزة متاحة للأفراد والمجموعات، الذين باتوا قادرين على كتم الكاميرا أو الصوت أثناء البث المباشر.

وتعدّ هذه الميزة مشابهة للميزة الموجودة في تطبيق كلوب هاوس الذي انتشر بشكلٍ كبير خلال الفترة الماضية.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية اعتادت خلال الفترة الماضية على نسخ الميزات التي تطلقها التطبيقات الأخرى، حيث قامت بنسخ ميزة القصص التي أطلقتها سناب شات، ثم نسخت ميزة الفيديو القصير الموجودة في تطبيق تيك توك عبر ميزة Reels.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية