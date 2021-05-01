“موديرنا” يصبح خامس لقاح يُرخّص للاستخدام الطارئ

أصبح لقاح موديرنا خامس لقاح تمنحه منظمة الصحة العالمية ترخيصاً للاستخدام الطارئ.

حيث قالت منظمة الصحة العالمية في بيانٍ نشرته على موقعها الرسمي في الإنترنت إنّ فريق الخبراء الاستشاري التابع لها توصل لنتائج مفادها أنّ لقاح موديرنا فعّال بنسبة 94.1%.

وأكدّت المنظمة أنّ اللقاح مرخص له ويستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وأنّها منحته هذه الرخصة لكي تسمح للدول التي لا يمكنها تقييم فعالية اللقاح بقدراتها الذاتية بأن تستخدم اللقاح اعتماداً على تقييم المنظمة الأممية.

يذكر أنّ منظمة الصحة العالمية منحت تراخيص الاستخدام الطارئ ل4 لقاحات أخرى وهي: فايزر بيونتك، لقاحا أسترازينيكا المصنعان في الهند وكوريا الجنوبية، وجونسون آند جونسون.

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