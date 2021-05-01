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الشوكولاتة تدخل على خط الترويج للقاح كورونا.. شاهد الصور

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرحت شركة كاكاوتري البلجيكية المختصة في صناعة الشوكولاتة والحلوى نوعاً جديداً من الشوكولاتة على شكل حقن لقاح فيروس كورونا.

وقالت الشركة البلجيكية إنّها تهدف من هذا الأمر لتشجيع الناس على أخذ لقاح فيروس كورونا.

وقالت مالكة الشركة إنّ لقاح الشوكولاتة الذي طورته شركتها يحتوي على نقاط إيجابية عديدة، فهو مضاد للاكتئاب، ويضم عنصر المغنيسيوم، بالإضافة لفوائد الشوكولاتة الأخرى التي يعلمها الجميع.

وكانت الشركة البلجيكية قد أطلقت في العام الماضي حلوى أرانب عليها كمامات بيضاء في خطوة منها لتشجيع الناس على ارتداء الكمامات مع بداية انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنّ شركة كاكاوتري تقع في قرية لونزيه على بعد حوالي 45 كيلو متر جنوبي بروكسل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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