تدهور الحالة الصحية لسمير غانم بعد إصابته بكورونا

أكدّت مصادر مقربة من الفنان المصري سمير غانم دخوله العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المصادر إنّ الممثل المصري نقل لمستشفى في الجيزة بعد معاناته من ضيق شديد في التنفس، وانخفاض في نسبة الأوكسجين.

وتضامن عدد كبير من الفنانين مع هذا النبأ، حيث طلبت المنتجة إسعاد يونس، والنجمة فيفي عبده من متابعيهما الدعاء للنجم سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز اللذين نقلا للعناية المشددة بسبب فيروس كورونا.

في حين تمنى فنانون آخرون كرامي رضوان ومايا دياب وغيرهم الشفاء العاجل لعائلة سمير غانم التي ضربها فيروس كورونا.

يذكر أنّ دنيا سمير غانم كانت أول المصابين في العائلة، حيث أصيبت بالمرض أثناء تصويرها لمسلسل عالم موازي الذي خرج من الموسم الرمضاني بسبب فيروس كورونا.

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