باسم ياخور يثير تساؤلات بعد ظهوره بجوار أسطوانة أوكسجين

أثار الفنان السوري باسم ياخور تساؤلات عديدة حول إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما نشر على ستوري صفحته الرسمية في موقع فيس بوك صورةً له بجوار أسطوانة أوكسجين وعلّق عليها بالقول شكراً من القلب لكل الأصدقاء الرائعين الذين وقفوا إلى جانبي خلال الأيام الماضية الصعبة.

وأشار لامتنانه الكبير لهم وقال لولاكم لم أكن لأعلم ماذا سيحدث لي، بحبكم من قلبي.

وتسبب هذا المنشور بحالة جدل كبير على الإنترنت، حيث أكدّ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إصابة النجم السوري بفيروس كورونا، وقالوا يبدو أنّه تجاوز مرحلة الخطر ودخل مرحلة التعافي.

يذكر أنّ باسم ياخور يشارك في الموسم الرمضاني الحالي بعدة أعمال أبرزها دور هلال في مسلسل على صفيح ساخن الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة.

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