سامسونج تكشف مواصفات وسعر حاسوب Galaxy Book Flex2 Alpha

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Galaxy Book Flex2 Alpha.

وسينبض بداخل هذا الحاسوب معالجات إنتل من الجيل ال11 Core i5-1135G7 أو Core i7-1165G7، وكرت شاشة Intel Irix XE.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية حاسوبها الجديد بشاشةQLED مقاس 13.3 أو 15.6 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل وسطوع 400 نيت أو 600 نيت.

وستأتي الذاكرة الداخلية على شكل SSD بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي من نوع LPDDR4x 4267MHZ بسعة 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بقوة 54 واط تجعل الحاسوب يعمل لـ18 ساعة، شاحن بقدرة 40 واط، منفذ HDMI، منفذ USB-C، منفذي USB-A 3.2، منفذ 3.5 للسماعات، ومكان لتركيب بطاقة ذاكرة خارجية.

الجديد بالذكر أنّ سامسونج ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية يوم 17 مايو الجاري بسعر 849 دولارا أمريكيا.

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