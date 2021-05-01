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يوتيوب تبدأ باختيار ميزة التعليقات الزمنية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت شركة يوتيوب الأمريكية باختيار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التعليق على أي وقت يريدونه من الفيديو.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون الأشخاص الذين يشاهدون الفيديو قادرين على رؤية التعليق الذي تركه المستخدم في اللحظة التي علّق فيها.

وقالت شركة يوتيوب إنّ الميزة الجديدة ستكون تجريبية خلال الفترة الحالية، ولن يتمكن سوى عدد قليل من المستخدمين من الوصول إليها، حيث سيكون بإمكان الأشخاص الذين وصلت إليهم الميزة الجديدة تشغيلها من خلال الزر الموجود في قسم التعليقات.

وبعد أن يترك المستخدم تعليقه على الفيديو سيظهر التعليق للأشخاص الذين يشاهدون الفيديو في الثانية التي ترك فيها التعليق، وهذا ما سيساعد المشاهدين على الأشياء التي يرغب المستخدم بالتنبيه إليها.

يشار إلى أنّ هذه الميزة موجودة في تطبيق Sound Cloudوحققت نجاحاً كبيراً، وهذا ما دفع يوتيوب لنسخها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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