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السينما الفرنسية تتحدى كورونا بإطلاق 20 فيلماً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد دور السينما الفرنسية لفتح أبوابها أمام الجمهور يوم 19 مايو الجاري وذلك من خلال عرض 20 فيلما في مختلف دور السينما.

حيث أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون إنّ دور السينما ستفتح أبوابها أمام الجمهور بثلث سعتها ووفق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ولم يعلن المنتجون حتى الآن عن اتفاق لتنظيم مواعيد طرح الأفلام، وذلك لتجنب حدوث فائض في العرض في الأسابيع الأولى بعد الافتتاح.

وأكدّ المنتجون وجود أكثر من 400 فيلم فرنسي وعالمي تنتظر دورها للعرض في دور السينما، وذلك بعدما تأجل عرضها بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن أهم الأفلام المتوقع عرضها في دور السينما الفرنسية بعد افتتاحها فيلم فولينغ، والفيلم الدنماركي إناذر راوند الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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