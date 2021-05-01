بعد علاقة حب لعامين.. شابة تكتشف الحقيقة المرة

تفاجأت الشابة كاثرين فيرب بحقيقة الشاب الذي أحبته لمدة عامين، حيث أوهمها الشاب الذي لم تكشف هويته بحبه لها وبرغبته بالزواج منها.

وقالت إنّها اعتادت على لقائه في الفنادق بين حينٍ وآخر بسبب بعد المسافة بين مدينتها ومدينته.

ومع بداية انتشار فيروس كورونا أبلغها الشاب بمرضه، وبشعوره بأعراض كورونا، وقال لها إنّه سيدخل المستشفى، ثم أخبرها بتحسن صحته.

وبعد ذلك توقف عن التواصل معها، وهذا ما دفعها لمراجعة المستشفيات التي أكدّت عدم دخول شخص بالاسم الذي قدمته لهم إليها، لتقوم بإبلاغ الشرطة وطلبت منها البحث عن حبيبها، لتفاجأ بالحقيقة الصادمة، حيث أكدّت الشرطة أن حبيبها لا وجود له في الواقع، وبأنّه كذب عليه باسمه.

وقالت في فيديو نشرته على تيك توك إنّه خدعني بتزويره، وأخفى هويته الحقيقة عني لمدة عامين، ثم اختفى دون سابق إنذار.

وحظي الفيديو بحوالي 500 ألف مشاهدة، وترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض التعليقات حول الموضوع، وقالوا يبدو أنّه كان متزوجاً واضطر للعمل من المنزل، في حين قال آخرون إنّه قد يكون قاتلا متسلسلا.

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