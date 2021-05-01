مزاد علني لبيع مقتنيات نابليون بونابرت

ستقيم دار أوزينا للمزادات يوم 5 مايو الجاري مزاداً علنياً لبيع 360 قطعة من بينها عدة مقتنيات تخص القائد الفرنسي نابليون بونابرت، وذلك بمناسبة الذكرى 200 لوفاته.

وسيشهد المزاد عرض قطعة قماش ملطخة بدم نابليون بونابرت كانت موجودة على جثمانه خلال عملية التشريح، بالإضافة لخصلة من شعره، وزوج جوارب خاص به، بالإضافة لقميص طويل الأكمام نقش عليه حرف N بخيوط حمراء في إشارة لاسمه.

ويتوقع المشرفون أن تباع هذه القطع بآلاف الدولارات، وقالوا إنّ قطعة القماش الملطخة بالدم قد تباع بسعر يصل لحوالي 18 ألف دولار.

يذكر أنّ القائد الفرنسي توفي يوم 5 مايو 1821 في منفاه في جزيرة سانت هيلانة الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي عن عمرٍ يناهز 51 عاماً، وذلك بعدما نفاه البريطانيون إليها بعد انتصارهم عليه في معركة واترلو.

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