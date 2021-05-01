كورونا يُدخل الفنانة المصرية وفاء مكي إلى المستشفى

نقلت الفنانة المصرية وفاء مكي إلى المستشفى وذلك بعد تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الفنانة المشهورة بمهجة ذئاب الجبل قد أعلنت إصابتها بالكورونا قبل 10 أيام، إلّا أنّها لم تستجب للعلاج، وهذا ما دفعها لمناشدة وزارة الصحة التي استجابت لها ووفرت لها سيارة إسعاف نقلتها للهرم.

وشكر نقيب الفنانين المصريين أشرف ذكي وزارة الصحة التي استجابت بسرعة لندائها وطلب نقابة المهن التمثيلية.

وقال الطبيب الذي يشرف على علاج الفنانة المصرية إنّها تحت جهاز التنفس الاصطناعي، وأشار إلى أنّ نسبة الأوكسجين لديها وصلت لـ92%.

وكانت الفنانة المصرية قد اعتزلت التمثيل بعد الحكم عليها في العام 2001 بالسجن ل10 سنوات لتعذيبها خادمتين.

يذكر أنّ وفاء مكي قدمت خلال مشوارها الفني مجموعة من الأعمال أبرزها ذئاب الجبل، زنوبة، المحاكمة، سماسم، والقلب يخطئ أحياناً.

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