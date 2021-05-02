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“العرق البارد” يستدعي مراجعة الطبيب في هذه الحالات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الطبيبة الروسية لودميلا لابا إنّ العرق البارد الذي تصاحبه حرارة مرتفعة يستوجب مراجعة الطبيب في بعض الحالات.

وأوضحت بأنّ التعرق يشير إلى التسمم أو ارتفاع حرارة الجسم الخارجية، ودعت لمراقبة الرئتين عندما يكون العرق بارداً، وقالت إنّه قد يكون مؤشراً على بداية التهابات في الرئة خاصةً إن رافقت التعرق حرارة مرتفعة.

وأشارت إلى أنّ التعرق البارد قد يدل في بعض الحالات على تعرض الجسم لهجمة فيروسية حادة أو قد يؤدي لإصابة منظومة الغدد الصماء.

وأكدّت على أنّ التعرق البارد يؤدي لتسارع ضربات القلب، ودعت الناس لاستشارة الطبيب لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا الأمر، والحصول على العلاج المناسب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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