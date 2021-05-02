ما هي التكلفة الحقيقية لتصنيع هواتف جالكسي S21؟ وكم تربح سامسونج؟

من المعروف لنا جميعًا أن ربحية شركات تصنيع الهواتف الذكية هي ربحية كبيرة جدًا، فالشركات في معظم الأحيان تربح حوالي ضعف تكلفة التصنيع، واليوم سنحدثكم عن تكلفة تصنيع سلسلة جالكسي S21 مقارنةً بسعرها، وبالتالي سنعرف مدى ربح سامسونج، من ناحية أخرى، سنوضّح لكم سبب اختلاف الأسعار بين جالكسي S21 وجالكسي S20.

تكلفة تصنيع هواتف جالكسي S21 وربح سامسونج

تكلفة تصنيع جالكسي S21 تظر مرتفعة نسبيًا، وهذا لما تقدمه سامسونج من مواصفات وخامات عالية، وطبقًا لمنصة CounterPoint للبحوث السوقية فالشركة الكورية تدفع إجمالي 533 دولار أمريكي فقط لتصنيع هاتف جالكسي S21 وجعله جاهز للبيع بنجاح، في حين أن سعر البيع حاليًا هو 1199 دولار أمريكي! وهذا لإصدار سنابدراجون 888 أيضًا.

من ناحية أخرى، كلًا من جالكسي S21 وجالكسي S21 قد انخفضت تكلفة تصنيعهم مقارنةً بالجيل السابق S20 بنسبتيّ 12% و13% على الترتيب! في حين أت تكلفة تصنيع جالكسي S21 هي في حدود 390 دولار أمريكي، في مقابل أنه يباع بسعر يقارب 800 دولار أمريكي!

أما عن فارق السعر بين جالكسي S21 وجالكسي S20 فهو يعود لعوامل عديدة، منها التقدم التقني بالطبع، ومنها كذلك أن جالكسي S21 لا يأتي مع شاحن وسماعة كما نعلم! وبالطبع لا يمكننا أن نؤمن بهذه الأسعار بنسبة 100%، وهذا لأن هناك مصاريف تشغيل، تسويق، بحث وتطوير عديدة لا تظهر لنا بشكل واضح! لكن هذا لا يمنع أن ربحية الشركة كبيرة جدًا.

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