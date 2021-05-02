قبل الشراء – تعرف على تكاليف إصلاح جهاز ايباد برو 2021

بدأ إطلاق أجهزة ايباد برو 2021 الجديدة في الأسواق وباتت الآن متاحة للشراء، إذا كنت عازماً على الشراء فيجب أن ننوه أولاً ونأخذ بعين الاعتبار تكاليف الإصلاح الرسمية من ابل في حالة تلف الجهاز لا قدر الله.

700 دولاراً أمريكياً .. ثمن إصلاح الشاشة

إذا قمت بكسر شاشة جهاز ايباد برو 2021 الأكبر ذات قياس 12.9 إنش وفي حالة لم تكن مشتركاً في خدمة الإصلاح Apple Care+ فسوف يكلفك إصلاحها 700 دولاراً أمريكياً.

هذه الأسعار ليست استثنائية، فطالما كانت أسعار الإصلاح كذلك مرتفعة وزادت مؤخراً 50 دولاراً أمريكياً مقارنة بأسعار إصلاح العام الماضي. هذه الزيادة الجديدة في تكلفة الإصلاح تعزى بشكل أساسي إلى شاشة ايباد برو 12.9 إنش الجديدة من نوع Mini LED.

إذا كنت لا تود دفع كامل تكلفة إصلاح الشاشة، يمكنك الاشتراك في خدمة AppleCare+ والتي تعتبر أشبه بتأمين على الجهاز، وفي تلك الحالة سوف تتمكن من إصلاح الشاشة في مقابل 50$ فقط بحد أقصى مرتين في العام.

في حالة كانت المشكلة في الشاشة ناجمة عن عيبٍ من عيوب التصنيع، فإن ابل ملزمة بإصلاحها دون أن يتحمل المستهلك سنتاً واحداً طوال فترة ضمان الايباد والتي تمد لعام من تاريخ الشراء.

تكلفة الإصلاح التي تبلغ 700 دولاراً أمريكياً يتم تطبيقها على أي عملية إصلاح تتم لأي مشكلة أو خلل في جهاز ايباد برو 12.9 إنش بما في ذلك الشاشة المكسورة.

قيمة الاشتراك في خدمة AppleCare+ هي 149 دولاراً أمريكياً لمدة عامين، علماً بأنها ليست متوفرة في جميع الدول. بعض الدول العربية تتوفر بها تلك الخدمة والبعض الآخر لا.

500 دولاراً أمريكياً تكلفة إصلاح ايباد برو 11 إنش

أما بخصوص الإصدار الأصغر من ايباد برو بشاشة 11 إنش فتكلفة إصلاحها هي 500 دولاراً أمريكياً خارج تأمين AppleCare+ و 50 دولاراً أمريكياً داخلها.

أجهزة iPad Pro 2021 الجديدة تعمل بمعالج ابل M1 المستخدم في أجهزة ماك كما أنها تدعم وايفاي 6 وشبكات الجيل الخامس في بعض الإصدارات، وتبدأ سعتها التخزنينية من 128 جيجابايت حتى 2 تيرابايت، الكاميرا أيضاً شهدت تطوراً في أداء الكاميرات وخاصةً الكاميرا الأمامية، فضلاً عن تحسينات أخرى.

قد يتأخر وصول أجهزة iPad Pro 2021 في بعض الأسواق أو قد تتوفر بصورة محدودة لمشاكل متعلقة بالإنتاج والشحن.