أفضل الحواسيب المحمولة لاحتياجات الطلاب في عام 2021

أفضل الحواسيب المحمولة الموجهة تحديداً للطلاب تتمتع بالعديد من المواصفات الفنية والمميزات التي تساعدك على إنجاز أعمالك الدراسية على النحو الأمثل. في عام 2021 لم يعد من الضروري الاهتمام بعمر بطارية اللاب توب نظراً لأن جميع المحاضرات والحصص الدراسية أصبحت تتم عن بُعد عبر الإنترنت.

ومع ذلك فإن الطلاب هم أكثر فئة من المستخدمين كثيرين التنقل. هذا الأمر يجعلنا ننظر ناحية أمور عديدة من بينها وزن اللاب توب وعمر بطاريته وقدراته في التعامل مع تعدد المهام. في هذا الموضوع سوف نسلط الضوء على مجموعة من أفضل الحواسيب المحمولة المختارة بعناية والتي تناسب كافة احتياجات الطلاب والأعمال الدراسية في عام 2021.

1- Acer Swift 3 أفضل الحواسيب المحمولة من ناحية السعر

لاب توب Acer Swift 3 سريع وقوي على صعيد الأداء في الأعمال نظراً لكونه يتمتع بمعالج مفترس طراز Ryzen 7 4700U وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8GB DDR4 وسعة التخزين عبارة عن هارد M.2 NVMe بمساحة 512 جيجابايت. قياس الشاشة 14 بوصة بدقة عرض 1080 بكسل.

هذا اللاب توب يتمتع بسمعة طيبة جداً وسط فئة الطلاب الجامعيين بفضل لوحة المفاتيح المريحة التي يحتوي عليها وقارئ بصمات الأصابع المدمج في اللوحة والتصميم الأنيق المُغلف بالألمونيوم والمغنيسيوم.

للأسف الجانب السلبي الوحيد أن شاشته ليست بنفس حدة ونقاء بعض المنافسين له ولكنها ممتازة وكافية لتجربة مشاهدة ممتعة للأفلام ومقاطع الفيديو. الجانب السلبي الأخر أنه نتيجة النقص في شرائح السيليكون الذي يعاني منها سوق الهاردوير، سعر اللاب توب يستمر في الارتباع بين كل حين والأخر حتى وصل إلى 679$ دولار أمريكي.

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2- MacBook Pro 13-inch أفضل لاب توب لتحرير الصور

كل شيء رائع في لاب توب MacBook Pro 13-inch بدءاً من شاشته التي تعمل بدقة عرض 2560*1600 وحتى معالج M1 القادر على “طحن وتدمير” أي شيء يقف في طريقه.

اللاب توب موجه للعديد من الأغراض، ولكنه مميز جداً عندما يتعلق الأمر بالتحرير والمونتاج نظراً لاحتوائه على شاشة مُفعمة بالحيوية وتنبض بالحياة. أخيراً تخلت شركة آبل عن لوحة مفاتيح الفراشة الضحلة وقررت الاعتماد على لوحة مفاتيح عالية الجودة Magic Keyboard التي تجعل من أمر الكتابة والتدوين متعة حقيقية.

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3- Samsung Galaxy Chromebook 2 أفضل لاب توب بنظام كروم للطلاب

الإصدار الثاني من Galaxy Chromebook كان بمثابة قفزة عالية في شتى الجوانب. على الرغم أن شركة سامسونج تخلت عن دقة عرض 4K وتقنية OLED وقررت استبدالها بشاشة QLED بدقة 1080 بكسل ولكنه كان قراراً حكيماً للغاية لأنه ساعد على بيع اللاب توب بسعر أفضل وكان سبباً في زيادة عمر عمل البطارية بشحنة واحدة.

يأتي اللاب توب إما بمعالج Core I3 أو Celeron وإذا كنت تخطط لاستخدامه في بعض الأعمال الثقيلة فيجب أن تذهب مع معالج Core I3. ولكن بطبيعة الحال نظام كروم لا يتعطش للمزيد من موارد الهاردوير.

فإذا كنت تحتاج لاب توب يعمل بنظام ChromeOS فلن تجد أفضل من Galaxy Chromebook 2 في 2021. ولكن يجب أن تبحث عنه في أكثر من مكان نظراً لنفاذه سريعاً من جميع المتاجر الإلكترونية.

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4- HP Envy 13 أفضل لاب توب مميز للطلاب

لاب توب HP Envy 13 من أفضل الحواسيب المحمولة التي يمكنك شراؤها. هو انتاج عام 2019 ولكنه قادر على التعامل مع جميع المهام الثقيلة وحتى لسنوات قادمة، ولذلك هو اختيار رائع إذا كنت تخطط لشراء لاب توب يستمر معك طوال سنوات الدراسة حتى التخرج. يأتي معالج Core I5 أو Core I7 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 أو 16 جيجابايت.

شاشة قياسها 13.3 بوصة بدقة عرض 1080p أو يمكنك اختيار الطراز الذي يأتي بدقة عرض 4K. بالإضافة إلى ذلك يحتوي على مزايا أمان رائعة مثل ماسح لبصمة الإصبع وميزة تعطيل كاميرا الويب

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5- Asus Chromebook Flip C434 من أفضل الحواسيب للطلاب الجامعيين

أصبحت الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام كروم وسيلة مثالية للطلاب الباحثين عن طريقة لمحاكاة تطبيقات أندرويد على أجهزة الكمبيوتر الشخصية لديهم. لاب توب Asus Chromebook Flip C434 هو الإجابة المناسبة لهذا الأمر تحديداً.

لديه بطارية قوية تستمر لأكثر من 9 ساعات عمل متواصلة من خلال المراجعات وشاشة تعمل باللمس ومجموعة رائعة من منافذ وفتحات USB متعددة الاستخدامات وفتحة لقارئ بطاقات الذاكرة MicroSD.

بالحديث عن المواصفات الفنية، فيمكنك الاختيار من بين 4 معالجات تبدأ مع معالج Core m3 وتنتهي مع معالج Core I5. المشكلة الوحيدة هي سعة التخزين 64 جيجابايت، ولكن من المفترض أن نظام كروم يساعدك على تخزين كل شيء سحابياً، ولذلك سعة التخزين الضخمة ليست أمراً ضرورياً.

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6- Apple MacBook Air M1 أفضل الخيارات لمستخدمي الآيفون

من ناحية البطارية فهو قادر على المواصلة لمدة تزيد عن 15 ساعة عمل وهذا يعني أنه واحد من أفضل الحواسيب المحمولة التي تتمتع بعمر بطارية طويل جداً. يمكنك تشغيل تطبيقات iOS و iPadOS على اللاب توب. ولديه معالج قوي M1 وشاشة رائعة تنبيض بالحياة قياسها 13.3 بوصة بدقة عرض 2560*1600 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 أو 16 جيجابايت.

سعة التخزين تبدأ عند 256 جيجابايت وتنتهي مع 2TB. هذا اللاب توب يتفوق في عدة أشياء من بينها الأداء وعمر البطارية، ولكن الجانب السلبي الوحيد أنه يفتقد لبعض المنافذ التي قد يحتاج إليها أي مستخدم.

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7- Dell XPS 13 أفضل لاب توب على الإطلاق لأي طالب

هو واحد من تلك الحواسيب المحمولة التي يمكننا وصفها بأنها من “النخبة” لكونه يتمتع بالعديد من المميزات الفريدة. إذا أردت رأيي الشخصي فسوف أؤكد لك أنه هذا هو، هذا هو أفضل لاب توب تتمنى امتلاكه.

شاشته قياسها 13 بوصة وتعمل بدقة عرض 2160p أو 1080p مع معالج الجيل الحادي عشر طراز Core I3 أو Core I7. وذاكرة وصول عشوائي حجمها 8 أو 16 جيجابايت ولكن الطراز الأخير منه إصدار 2021 يحتوي على 32 جيجابايت.

كل شيء رائع ومميز في لاب توب Dell XPS 13 إلا شيء واحد فقط وهو السعر المرتفع، ولكن تأكد أنه يستحق قيمته.

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