تطبيقات رمضان للاندرويد (20) – مجموعة من التطبيقات والألعاب المدفوعة المتاحة مجانًا والتي تستحق التجربة

نستمر بشكل يومي في مشاركتكم مختارات متنوعة من تطبيقات وألعاب مختلفة ومتغيرة لعلكم تجدون ما يناسبكم فيما بينها وتحققون استفادة ومتعة منها! واليوم نشارككم مجموعة من التطبيقات والألعاب المتاحة مجانًا لفترة محدودة جدًا من الوقت، لذلك إن أعجبك أيًا منها حمله فورًا لتستفيد من العرض!

تطبيق mAh Battery Pro لفحص البطارية

هذا التطبيق هو مدفوع في الأساس، ويأتي مع تصميم جذاب واحترافية كبيرة، كما أنه يحظى بتقييمات إيجابية عامةً، التطبيق يكشف لك عن حالة البطارية وعمرها الحالي، إلى جانب مستوى شحنها ودرجة حرارتها مع إمكانية مطالعة درجة الحرارة بالسيليزيوس أو الفهرنهايت وغيرهم، هذا إلى جانب قياس الفولت، مصدر الطاقة، التكنولوجيا والمزيد! ونظرًا لأن هذا هو الإصدار المدفوع فهو يضم أيضًا دعم Widgets، الوضع المظلم والمزيد.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Kosmos لتتبع أوقات العمل

هذا التطبيق هو تطبيق مخصص في تتبع أوقات العمل وتسجيلها بشكل احترافي، هذا إلى جانب أنه يتتبع أوقات الريادة والدراسة بدون مشكلة، التطبيق يسمح لك بتدوين الأعمال التي ستعمل عليها ومن ثم إتمامها ضمن التطبيق إلى جانب عشرات المزايا الأخرى، والهدف الرئيسي للتطبيق بشكل عام هو تتبع الوقت، وتحديدًا وقت العمل! التطبيق متاح مجانًا لفترة محدودة.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

لعبة Cyber Fighters بتصميم لعبة سايبربنك المميز

لعبة مدفوعة متاحة مجانًا لفترة محدودة، ومن أهم مميزاتها أنها مبهرة بصريًا وذات تصميم وألوان مميزين إلى حد كبير، اللعبة أيضًا تضم تصميم مشتق من تصميم لعبة سايبربنك التي حققت نجاح كبير على أجهزة الألعاب، كما أنها من نوع أكشن وتقدم شخصيات عديدة يمكنك أن تلعب بها، إلى جانب أزرار وأساليب تحكم سهلة ومسلية.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

ما رأيك في هذه التطبيقات؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك يمكنك أن تتابع باقي التطبيقات التي نشاركها معكم يوميًا من خلال قسم تطبيقات رمضان للاندرويد.