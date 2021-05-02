تطبيقات رمضان للايفون والايباد (20) – تطبيق إسلامي مميز وآخر متاح مجاناً لفترة محدودة!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد. تحتوي المقالة على تطبيق إسلامي للقرءان الكريم وتطبيق آخر مجاني لفترة محدودة.

مصحف الهلال

تطبيق يحتوي على مصحف إلكتروني تم تطويره بواسطة ناكي الهلال السعودي، ويعرض مصحف الهلال النسخة المعتمدة لطبعة “مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة”.

ويحتوى المصحف على مجموعة من المزايا أبرزها، خاصية التفسير؛ بالاعتماد على “المختصر في تفسير القرآن الكريم” الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو الآية، إضافة إلى جانب خاصية وجود التلاوات الصوتية لمشاهير القراء، إلى جانب خدمة الفواصل، والمفضلة، وتدوين الملاحظات على مستوى الآية.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق File Calendar – تقويم مميز

تطبيق عبارة عن تقويم أو أجندة لإدارة مهامك على مدار اليوم والشهر والسنة واستعراضها بطرق مختلفة، لا يتيح لك التطبيق إضافة المهمة أو الموعد فقط بل يتيح أيضاً إضافة الملفات والملاحظات والصور والروابط وغير ذلك.

السعر : تحميل مجاني لفترة محدودة