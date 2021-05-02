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الكشف عن أسباب إنسحاب أنغام من تتر مسلسل نسل الأغراب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المخرج محمد سامي في حوار تلفزيوني لبرنامج العرافة إنّ الفنانة أنغام تخلت عن غناء تتر مسلسل نسل الأغراب لعدم اتفاق وجهات النظر بينه وبينها حول لحن الأغنية.

وأكدّ المخرج أنّ الفنانة أصرت على تقديم لحن لا يتوافق مع أحداث المسلسل، وأشار إلى أنّ اللحن يصلح لأغنية سينجل، لكن ليس لتتر مسلسل نسل الأغراب.

وقال إنّه خيّرها ما بين الاعتذار عن أداء الأغنية أو تغيير اللحن، ليفاجأ بإعلانها الانسحاب من العمل، وبقيامها بإلغاء متابعته على إنستجرام رغم أن الخلاف بينهما فني وليس شخصي.

يذكر أنّ أغنية مسلسل تتر نسل الأغراب أثارت جدلاً كبيراً وذلك بعد إصدار المخرج محمد سامي بياناً أكدّ من خلاله استبعاد الفنانة أنغام لأنّ لحن الأغنية لا يتناسب مع الدراما الصعيدية المقدمة في العمل، في حين قالت إدارة الفنانة المصرية إنّها هي من انسحبت من العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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