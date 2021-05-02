شاومي تطلق هاتفا يرضي عشاق الألعاب

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفٍ جديدٍ مناسبٍ لعشاق الألعاب أطلقت عليه Redmi K40 Gaming Edititon.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج ميديا تيك Dimensity 1200 يتكون من 4 أنوية معالجة ARM Cortex-A78 سريعة، و4 أنوية Cortex-A55 موفرة في استهلاك الطاقة، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض 2400*1800 بيكسل، ومعدل تنشيط صورة يصل إلى 120 هرتز، ومعدل استقصاء يبلغ 480 هرتز.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ شاومي لم تعلن حتى الآن عن موعد طرح هذا الجهاز في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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