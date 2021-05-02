الحظر يدفع عائلة ألمانية لابتكار “لعبة كورونا”

تمكنت عائلة ألمانية تعيش في مدينة فيسبادن الواقعة غرب ألمانيا من ابتكار لعبة جديدة أطلقت عليها لعبة كورونا لمكافحة الملل الذي تسبب به الحظر المفروض في البلاد من أجل الحد من انتشار الوباء.

حيث ابتكرت الشقيقتان لارا 14 عاما وسارا 20 عاما من عائلة شفيدرلاب اللعبة المخصصة لـ4 لاعبين والتي تقوم على شراء الحاجيات من السوبر ماركت للجيران غير القادرين على مغادرة المنزل، والذي ينجح في إيصال المشتريات للجيران أولاً يكون الفائز.

وقام الأب بنديكت البالغ من العمر 58 عاماً باستثمار 20 ألف يورو من أجل تحويل فكرة ابنتيه للعبة احترافية، مكونة من لوحة رئيسية وأوراق لعب مصممة بطريقة احترافية.

وشمل الإصدار الأول من اللعبة حوالي 2000 قطعة، وحققت نجاحاً كبيراً في عموم ألمانيا، حيث باتت تباع في 100 متجر منتشرة في كافة أرجاء ألمانيا.

يذكر أنّ سعر لعبة كورونا يبلغ 38 يورو، وقد خصصت العائلة 10% من أرباحها للجمعيات الخيرية.

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