أسباب تفرض على مرضى النقرس عدم الإفراط بتناول الهليون

حذّرت خبيرة التغذية الألمانية كريستينا إيسر مرضى النقرس من خطورة الإفراط في تناول الهليون.

وبررت الأمر باحتواء الهليون على مادة البيورين التي يقوم الجسم بتفكيكها لحمض اليوريك، وهذا ما يؤدي لظهور متاعب لدى مرضى النقرس حيث يشعرون بآلام في المفاصل.

وقالت كريستينا إنّ هذا التحذير لا يعني أن يقوم مرضى النقرس بإزالة الهليون من قائمة طعامهم، لكن يجب عليهم عدم الإفراط في تناوله، حيث يجب ألّا تزيد الكمية التي يتناولونها عن 200 غرام فقط.

وأكدّت على أنّ الهليون يحتوي على مجموعة من الفوائد الضرورية للجسم، وذلك بسبب غناه بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، بالإضافة لقلة السعرات الحرارية الموجودة فيه، واحتوائه على كميات كبيرة من المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم.

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