الوسط الفني يخسر أولمبيا دوكاكيس الفائزة بجائزة الأوسكار

رحلت عن عالمنا يوم أمس الفنان الأمريكية أولمبيا دوكاكيس عن عمرٍ يناهز 89 عاماً وذلك بعد معاناتها من أمراض الشيخوخة.

وقالت وكيلة أعمالها إنّ الفنانة الراحلة توفيت في نيويورك بوجود زوجها وابنتها وذلك بعد تدهور صحتها خلال الفترة الماضية.

وتعد الفنانة الراحلة إحدى أهم الفنانات في السينما الأمريكية، وقدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة من الأعمال أبرزها دورها في فيلم مون سترك الذي عرض عام 1987 ونالت عنه الأوسكار، حيث لعبت فيه دور امرأة ساخرة تقدم نصائح حول الحب لابنتها، وفيلم لوك هو إز توكينكغ، ومستر هولاندز أوبوس.

يذكر أنّ الممثلة الراحلة ولدت في ولاية ماساتشوستس في 20 يونيو 1931 لزوجين مهاجرين من اليونان.

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