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صائدو الكنوز يتأهبون لإخراج كنز من العهد النازي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتأهب عدد من صائدي الكنوز للتوجه إلى بولندا من أجل البحث عن كنز نازي تقدر قيمته بـ900 مليون دولار أمريكي مدفون أمام قصر بولندي.

حيث كشفت رسالة وجدت في مذكرات ضابط نازي في قوات الأمن الخاصة كتبها تحت اسم مستعار عن وجود 28 طناً من الذهب مدفونة في بئر موجودة أمام قصر مينكوفسكي الذي بناه الجنرال البروسي فريدريش فيلهم فون سيدلتيز في القرن الـ18.

وبحسب الرسالة فإنّ الكنز يضم مجوهرات وأشياء ثمينة تخص الأثرياء الذين عاشوا في تلك المنطقة، والذين أودعوها لدى الجيش الألماني بهدف حمايتها من السرقة في فترة تقدم الجيش السوفيتي، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه المجوهرات لحوالي 900 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنّ ملكية قصر مينكوفسكي تبدّلت كثيراً، حيث استخدم كمكتب محلي، روضة أطفال، قاعة سينما، وهو الآن ضمن ملكية مؤسسة سيلينا بريدج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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