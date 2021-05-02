صائدو الكنوز يتأهبون لإخراج كنز من العهد النازي

يتأهب عدد من صائدي الكنوز للتوجه إلى بولندا من أجل البحث عن كنز نازي تقدر قيمته بـ900 مليون دولار أمريكي مدفون أمام قصر بولندي.

حيث كشفت رسالة وجدت في مذكرات ضابط نازي في قوات الأمن الخاصة كتبها تحت اسم مستعار عن وجود 28 طناً من الذهب مدفونة في بئر موجودة أمام قصر مينكوفسكي الذي بناه الجنرال البروسي فريدريش فيلهم فون سيدلتيز في القرن الـ18.

وبحسب الرسالة فإنّ الكنز يضم مجوهرات وأشياء ثمينة تخص الأثرياء الذين عاشوا في تلك المنطقة، والذين أودعوها لدى الجيش الألماني بهدف حمايتها من السرقة في فترة تقدم الجيش السوفيتي، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه المجوهرات لحوالي 900 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنّ ملكية قصر مينكوفسكي تبدّلت كثيراً، حيث استخدم كمكتب محلي، روضة أطفال، قاعة سينما، وهو الآن ضمن ملكية مؤسسة سيلينا بريدج.

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