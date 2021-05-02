غوغل تحارب التطبيقات المضللة بطريقة جديدة

في إطار سعيها لوضع حد للتطبيقات المضللة بدأت شركة غوغل باستخدام سياسة جديدة تقوم من خلالها بحظر التطبيقات التي تحاول تضليل المستخدمين، وتدفعهم لتحميلها.

وستجبر السياسة الجديدة المطورين على وضع وصف واضح لتطبيقاتهم، وللمميزات الموجودة فيها، بالإضافة لوضع أسمائهم والشعارات الخاصة بهم.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها ستحظر التطبيقات التي سيحتوي وصفها على كلمات تحفيزية مبنية على أسس غير دقيقة في الوصف، حيث منعت استخدام عبارات أفضل تطبيق، أو وضع إشارات للدلالة على جودة التطبيق دون وجود أشياء ملموسة تؤكد هذا الأمر، أو كتابة كلمات ترويجية مثل حمّل الآن، تطبيق بدون إعلانات.

بالإضافة إلى ذلك لن تسمح غوغل للمستخدمين بوضع معلومات وعبارات تحفيزية على شعار التطبيق، وستجبرهم على استخدام 30 حرفا فقط لاختيار اسم تطبيقاتهم.

ودعت المستخدمين لعدم وضع أي عبارات احتيالية في الصور أو الوصف لكي لا تقوم بحظر التطبيق.

يذكر أنّ غوغل ستبدأ بتطبيق السياسة الجديدة في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لكي تمنح المطورين فرصةً لإجراء التغييرات المطلوبة قبل تطبيق السياسة الجديدة.

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