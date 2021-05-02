حاسوب جديد من سامسونج يناسب عشاق الألعاب

أزاحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الستار عن حاسوب جديد مناسب لعشاق الألعاب حمل اسم Galaxy Book Odyssey.

وستنبض بداخل هذا الجهاز معالجا Core i5 و Core i7 من الجيل الـ11، ومعالجَا الرسوميات NVidia GeForce RTX 3050 و NVidia GeForce RTX 3050 Ti اللذان يعدّان أفضل معالجات الرسوميات الموجودة حالياً في الأسواق.

وسيأتي الحاسوب بهيكل مصنوع من البلاستيك والألمنيوم، وسيزود بشاشة مقاس 15.6 بوصة.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستكون من نوع SSD بسعة 2 تيرا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 32 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 83 واط تدعم الشحن السريع، منظومات خاصة لتبريد المعالجات عند الاستخدام المكثف، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، منفذي USB-C، 3 منافذ USB 3.2، ومنفذ HDMI.

يشار إلى أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الحواسيب الجديدة في النصف الثاني من العام 2021 بسعر يتراوح ما بين 1200 و1400 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية