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بريطانيا تتحدى كورونا وتنظم حفلاً دون تباعد اجتماعي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت حلبة الرقص في أحد مستودعات مدينة ليفربول الإنجليزية أولى الحفلات الجماعية بعد تخفيف قيود حظر كورونا.

حيث شارك 3000 شخص في الحفلة التي أقيمت في شمال غرب ليفربول ضمن إطار برنامج تجريبي للحكومة البريطانية لمعرفة قدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى بأمان خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

وفرض على جميع المشاركين في الحفل تقديم اختبار سلبي لم يمض عليه يوم واحد، والخضوع لاختبار فحص كورونا جديد بعد 5 أيام.

وتمكن المشاركون في الحفل من الرقص دون الحاجة لارتداء الكمامات أو للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

من جهةٍ أخرى قال مدير الصحة العامة في ليفربول إنّه يتوقع عدم إصابة أحد بالفيروس خلال الحفل، وأنّه سيفرض على الأشخاص الذين يصابون بالفيروس بعد الحفل الخضوع للعزل الصحي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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