عمايري يكشف دوره في الجزء الخامس من “الهيبة”

كشف الممثل السوري عبد المنعم عمايري خلال ظهوره في برنامج إم بي سي ترينديغ عن انضمامه للجزء الخامس من مسلسل الهيبة.

وقال النجم السوري إنّه سيلعب دور الشخصية التي ستواجه جبل شيخ الجبل دون أن يكشف عن معلومات أخرى حول هذا الموضوع.

وأشار النجم السوري إلى أنّ تصوير مسلسل الهيبة سيبدأ خلال الأيام القادمة، وأنّه سيبدأ بتصوير مشاهده في العمل يوم 15 مايو الجاري.

وتابع عمايري قائلاً إنّ الجزء الخامس من الهيبة قد يكون الأخير، وأنّ تيم حسن تحمس لجعل البطولة سورية من خلاله بعد الأداء الرائع الذي قدمه في مسلسل قيد مجهول.

وعبّر الممثل السوري عن سعادته بالانضمام لأسرة المسلسل، وبمشاركة تيم حسن الذي وصفه بالممثل الكبير بطولة العمل.

يذكر أنّ عبد المنعم عمايري يظهر في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل على صفيح ساخن، حيث يلعب دور أبو كرمو تاجر المخدرات.

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