سلالة كورونا الهندية تصل ماليزيا

أعلنت السلطات الصحية الماليزية عن رصد أول إصابة بسلالة فيروس كورونا الهندية، حيث قال وزير الصحة الماليزي أدهم بابا إنّ الفحوصات أكدّت إصابة مسافر هندي بالسلالة المتحورة B1:617.

ودعا وزير الصحة المواطنين لالتزام الهدوء، وقال إنّنا سنعمل جاهدين من أجل كسر العدوى وتوفير الحماية للجميع.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت في وقت سابق من خطورة السلالة الهندية، وقالت إنّها سريعة الانتشار وتسبب أعراضاً حادة، وإنّ اللقاحات قد لا تكون قادرة على القضاء عليها.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في ماليزيا خلال الفترة الماضية، وهذا ما دفع السلطات الهندية لحظر الرحلات من الهند وإليها، وذلك بهدف منع انتشار السلالة الهندية في البلاد التي سجلت حتى الآن أكثر من 415 ألف إصابة.

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