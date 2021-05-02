دب أسود ينهي حياة امرأة أمريكية

شهدت بلدة دورانجو الواقعة في ولاية دنفر الأمريكية حادثة مؤسفة للغاية، حيث فقدت امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً حياتها بعدما تعرضت لهجوم من دب أسود أثناء سيرها في المتنزه.

وقالت هيئة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو في بيانٍ لها إنّهم عثروا على جثمان المرأة قرب البلدة التي تقع على بعد 563 كيلومترا عن مدينة دنفر.

وعثر رجال الشرطة على آثار أقدام دب على الضحية، الأمر الذي دفعهم للبحث عنه في الجوار.

وبعد التحريات تأكدت السلطات بأنّ دبة تبلغ من العمر 10 أعوام هي من كانت وراء الحادث، الأمر الذي دفعهم لقتلها.

يذكر أنّ منطقة كولورادو تعدّ موطناً للدب الأسود، ويعيش فيها حوالي 19 ألف دب أسود.

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