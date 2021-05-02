تويتر تحقق نمواً ملحوظاً في الربع الأول من 2021

أكدّت البيانات التي أطلقتها تويتر للربع الأول من العام الجاري تحقيقها نمواً ملحوظاً في عدّة مجالات.

وقالت إنّ عدد المستخدمين النشطين في الربع الأول وصل لحوالي 200 مليون مستخدم نشط يومياً، الأمر الذي ساهم في رفع إيرادات الشركة لحوالي 1.04 مليار دولار أمريكي.

وأشارت تويتر إلى أنّها حققت نمواً يقدر بـ20% تقريباً في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وعزَت الأمر إلى تفشي جائحة كورونا، والحظر الذي أجبر الناس على البقاء في المنازل، واستخدام المنصة، بالإضافة للنقاشات المطولة التي رافقت الانتخابات الأمريكية، والجدال الكبير الذي أثاره مناصرو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأكدّت على أنّ قطاع الإعلانات عرف نمواً أيضاً بنسبة 32%، حيث بلغت قيمة الإعلانات 899 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنّ تويتر توقعت أنّ تتراوح إيراداتها في الربع الثاني من العام الجاري ما بين 980 مليونا و 1.08 مليار دولار أمريكي.

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