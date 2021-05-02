منوعات

زوجان يهربان من دار مسنين بطريقة لا تخطر على البال

تم النشر منذُ 43 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت دار Elmcroft of Lebanon لرعاية المسنين في ولاية تينسي الأمريكية في الشهر الماضي عملية هروب نفذها زوجان مسنّان بطريقة لا تخطر على البال.

حيث قام الزوجان بفك الشيفرة الخاصة بإغلاق الباب من خلال شيفرة مورس، والخروج من الدار التي لم يرغبا في البقاء فيها.

وعلى الفور قام المسؤولون عن الدار بإبلاغ عائلة الزوجين اللذين يعانيان من الزهايمر والخرف.

وتمكن أحد الأشخاص من العثور عليهما أثناء تجولهما على بعد 30 دقيقة من الدار.

وقال الزوج إنّه استفاد من الخبرة التي اكتسبها في الجيش لفك الشيفرة، حيث قام بالاستماع لأصوات لوحة مفاتيح الآلة ليتمكن من فكها.

وبعد عودة الزوجين قام المسؤولون عن الدار بتغيير جميع رموز الأقفال، وقالوا إنّ سلامة القاطنين هي أوليتهم.

يذكر أنّ السلطات المختصة فرضت غرامة بقيمة 2000 دولار على الدار بسبب هروب الزوجين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك