زوجان يهربان من دار مسنين بطريقة لا تخطر على البال

شهدت دار Elmcroft of Lebanon لرعاية المسنين في ولاية تينسي الأمريكية في الشهر الماضي عملية هروب نفذها زوجان مسنّان بطريقة لا تخطر على البال.

حيث قام الزوجان بفك الشيفرة الخاصة بإغلاق الباب من خلال شيفرة مورس، والخروج من الدار التي لم يرغبا في البقاء فيها.

وعلى الفور قام المسؤولون عن الدار بإبلاغ عائلة الزوجين اللذين يعانيان من الزهايمر والخرف.

وتمكن أحد الأشخاص من العثور عليهما أثناء تجولهما على بعد 30 دقيقة من الدار.

وقال الزوج إنّه استفاد من الخبرة التي اكتسبها في الجيش لفك الشيفرة، حيث قام بالاستماع لأصوات لوحة مفاتيح الآلة ليتمكن من فكها.

وبعد عودة الزوجين قام المسؤولون عن الدار بتغيير جميع رموز الأقفال، وقالوا إنّ سلامة القاطنين هي أوليتهم.

يذكر أنّ السلطات المختصة فرضت غرامة بقيمة 2000 دولار على الدار بسبب هروب الزوجين.

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