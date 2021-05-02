موتورولا تستعد لإطلاق هاتف ببطارية سعتها 6000 ميلي أمبير

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة وبطارية قوية سيحمل اسم Moto G40 Fusion.

وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج Snapdragon 732G، ومعالج رسوميات Adreno 618، ونظام تشغيل Android 11.

وستزود الشركة الأمريكية هاتفها الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.8 بوصة ودقة عرض 1080* 2460 بيكسل، ومعدل تردد 120 هرتز، ومعدل سطوع 395 شمعةم2.

وستأتي الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ4 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 6000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 180 دولارا أمريكيا.

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