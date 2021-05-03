ابل AirTag – خمسة استخدامات مفيدة لجهاز ابل الجديد الصغير!

مؤخراً كشفت ابل عن جهاز AirTag وهو أصغر و أرخص جهاز متاح للشراء من ابل. الجهاز دائري الشكل صغير الحجم يعمل ببطارية دائرية قابلة للاستبدال ومهمته الأساسية تحديد موقع الأشياء عبر خدمة Find My على الايفون والايباد وماك.

في هذا المقال سوف نتناول بعض السيناريوهات والمواقف اليومية التي سوف تستفيد فيها من وجود جهاز AirTag. سعر الجهاز هو 29 دولاراً أمريكياً للقطعة الواحدة، وإذا قمت بشراء 4 قطع معاً فسوف تحصل عليها بسعر 99 دولاراً أمريكياً.

كيف يساعدنا جهاز AirTag في إيجاد الأشياء المفقودة؟

يساعدنا جهاز AirTag على إيجاد الأشياء المفقودة بعدة طرق مثل رؤية الموقع على الخريطة من خلال تطبيق Find My، كما توجد إمكانية تحديد الموقع بدقة عالية Precise Location من خلال شريحة U1 ولكن هذا يتطلب هواتف ايفون 11 أو ايفون 12 لأنهما يحتويات على شريحة U1. يحتوي الجهاز أيضاً على سماعات داخلية تصدر أصواتاً تساعدك في تحديد الموقع.

فيما يلي نوضح لك أبرز المواقف والسيناريوهات التي يفيدك فيها جهاز ابل الجديد:

إيجاد المفاتيح المفقودة

هذا هو أشهر سيناريو وموقف مفيد لجهاز AirTag: إيجاد المفاتيح الضائعة سواء كانت مفاتيح المنزل أو السيارة أو غير ذلك.

يتم وضع الجهاز مع ميدالية المفاتيح وعند فقدانها يمكن الوصول لموقعها ببساطة من خلال الخريطة داخل تطبيق Find My أو من خلال جعل الجهاز يصدر صوتاً يساعدك على الوصول عليها بشكل أسرع.

يمكن توصيل الجهاز مع هاتف الايفون أو جهاز الايباد بسهولة، بمجرد تشغيل الجهاز سوف يتم اكتشافه وربطه مباشرةً ويمكنك إعطاؤه الاسم المناسب للشيء الذي تود تتبعه.

العثور على المحفظة الضائعة أو المسروقة

سيناريو آخر مهم أيضاً وهو العثور على المحفظة الخاصة بك سواء كانت مفقودة أو مسروقة. بفضل الحجم الصغير للجهاز، يمكن وضعه في أي جيب من جيوب المحفظة وتتبع موقعها من خلال الايفون والايباد. قد يفيدك في تتبع السارق إن كنت تشك أن أحدهم قد قام بسرقتها.

تتبع الأطفال والحيوانات

جهاز ابل AirTag ليس مخصصاً لتتبع حركة الأطفال والحيوانات يحسب تصريحات رسمية من ابل إلا أن ذلك ممكن من الناحية النظرية والعملية رغم ذلك.

يمكن وضع الجهاز بملابس الأطفال الصغار أو في الطوق الخاص بحيوانك الأليف وسوف يتيح لك الجهاز تحديد موقعهم بدقة حولك.

تتبع شنط السفر وحقائب الظهر

في المطار باستخدام جهاز AirTag الموضوع في حقائب السفر لن تخشى فقدانها في المطار بعد اليوم. كذلك حقائب الظهر التي تنتقل بها بين هذا المكان أو ذلك ستكون محفوظة مع الجهاز.



تتبع السيارات أو الدراجات

إذا كنت تمتلك دراجة أو سيارة لا تحتوي على نظام مكافحة السرقة يمكنك أن تتبع مكانها بواسطة جهاز AirTag. كذلك إذا قمت بركن السيارة أو الدراجة في مكان لا تتذكره تحديداً فسوف يساعدك الجهاز على الوصول إليها.

