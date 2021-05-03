خاصية Memory Extension في هواتف شاومي ستسمح لك بزيادة الذاكرة العشوائية RAM!

لعلنا جميعًا ضحكنا على التطبيقات التي كانت تملأ متجر بلاي، والتي كانت تأتي بعناوين مثل “Download More RAM” أو زيادة مساحة الرامات بشكل عام، وهذا لأن هذا شبه مستحيل، لكن الآن هناك طريقة ممتازة لزيادة سعة الذاكرة العشوائية، ويبدو أن شاومي ستتبناها من خلال خاصية Memory Extension الجديدة! وفي هذا المقال نشارككم التفاصيل.

خاصية Memory Extension ستسمح بزيادة الذاكرة العشوائية

جميعنا على علم بأن الرامات ما هي إلا ذاكرة تخزينية! لكن كل ما يميزها هو أنها سريعة جدًا وتعمل بشكل معين وتتواصل مع المعالج بشكل معين، وبالاعتماد على كينونتها كذاكرة لا أكثر فالطرية التي ستعتمدها شاومي ستعمل ببساطة على حجز جزء من المساحة التخزينية العادية لتعمل كذاكرة عشوائية.

هذا ما تم اكتشافه في الكود البرمجي الأخير لنظام MIUI 12، هذا في حين أن شركة VIVO تتيح هذه الخاصية في بعض هواتفها، وتجعل مستخدميها يحصلون على ما يصل إلى 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية الإضافية، لكن شاومي ستسمح بـ1 جيجابايت فقط من خلال هذه الخاصية.

هذه الخاصية ستكون أكثر من ممتازة بالنسبة للمستخدمين الذين يمتلكون هواتف مع ذاكرة عشوائية منخفضة بطبيعتها، وعليه فنتوقع أن شاومي ستتيح هذا التحديث لجميع الهواتف وليس الهواتف الحديثة فقط أو هواتف MIUI 12 فقط، لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل عديدة حول خاصية Memory Extension ذاتها من شاومي، أو حول كينونة هذه التقنية بشكل عام ومدى فعاليتها.