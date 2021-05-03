أفضل 3 تطبيقات من أجل قياس واختبار اداء هاتف الاندرويد

بطبيعة الحل من السهل مقارنة مواصفات هاتف ذكي بآخر، ولكن من الصعب التأكد من قوة أداء وحدة المعالجة المركزية والرسومية بداخله. ولهذا السبب تعتبر تطبيقات قياس واختبار أداء هاتف الأندرويد والتي نسيمها بمجموعة البينشمارك طريقة مثالية لمعرفة وتحديد قوة أداء الهاتف ومقارنة نتائجه مع نتائج الهواتف الذكية الأخرى التي تكون في نفس نطاقه السعري.

طريقة رائعة لأنها تساعدك على اتخاذ قرارك الحاسم ما إذا كنت تخطط لشراء هاتف من أجل الألعاب، فأنت بالطبع تحتاج الهاتف الذي يحقق نتائج أعلى في البينشمارك. بالإضافة إلى ذلك فإن أداء المعالج يتدهور بمرور الوقت نتيجة عدة عوامل من أهمها تطوير التطبيقات والألعاب الحديثة التي تفرض تحديات أكثر تعقيداً.

ولذلك، على سبيل المثال عندما تضع أيديك على نتائج هاتفك في البينشمارك وتتأكد من حصوله على X، فحينها ستحتاج أن تبحث عن هاتف جديد يحقق Y في نفس الاختبارات، أليس كذلك؟ باختصار شديد هذه التطبيقات ذات فوائد كثيرة ومثالية لتحديد واختبار أداء هاتف الأندرويد في عدة نقرات بسيطة.

1- Geekbench 5 أشهر تطبيق لقياس واختبار أداء هاتف الاندرويد

Geekbench 5 هو واحد من أفضل تطبيقات فحص واختبار اداء هاتف الأندرويد واستطاع أن يحقق لنفسه صيت واسع الشهرة على مدار السنوات الماضية بفضل المعايير المتسقة واساليب البينشمارك الموثوقة التي يحتوي عليها.

بمجرد تثبيت التطبيق ليس مطلوب منك أي شيء سوى النقر فوق Run CPU Benchmark وتنتظر عدة دقائق قليلة حتى ينتهي من البينشمارك ويظهر لك النتائج.

لحسن الحظ أن التطبيق يحتوي على قاعدة بيانات للدرجات المعيارية لجميع الهواتف الذكية الأخرى، وبهذا الشكل سيكون من السهل عليك معرفة وتحديد قوة أداء هاتفك بالضبط بالمقارنة مع بقية الهواتف الأخرى.

تطبيق Geekbench 5 قادر على تحليل الأداء في أداء النواة الفردية وأيضاً اثناء الاعتماد على تعدد النوى في مهام الــ Multitasking. فقط انقر من الأعلى فوق SINGLE-CORE لترى أداء النواة الفردية وتقارن نتيجتها مع هواتف من نفس الفئة أو من فئات أخرى.

بعد ذلك يمكنك النقر فوق MULTI-CORE لتحديد قدرة المعالج في أداء تعدد النوى. فقط اقضِ عليه عدة دقائق وستعلم بالضبط ما هو الهاتف الذي ينبغي أن تشتريه، أو من الممكن أن تجد هاتفك من أقوى الهواتف الحالية ولذلك لا داعي من الترقية بعد. أيضاً يمكنك مقارنة النتائج على موقع GSMArena

السعر : مجاني

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2- AnTuTu أفضل تطبيقات البينشمارك الموثوقة

تطبيق Antutu غير متوفر على متجر جوجل بلاي، ولكنه متاح على الموقع الرسمي ويعتبر تطبيق موثوق ومستخدم من قِبل جميع مواقع مراجعات الطرف الثالث ويمكنك بسهولة رؤية اسمه متواجداً في جميع مراجعات موقع GSMArena في أسفل نافذة كل هاتف.

هو تقريباً أفضل تطبيق بعد Geekbench 5 مباشرة، بالإضافة إلى ذلك فهو أكثر شهرة. مشكلة هذا التطبيق أنه يتطلب العديد من الأذونات التي تجعلك تشعر أنه يحاول فعلاً التجسس عليك. فعلى سبيل المثال، لكي تتمكن من تشغيل البينشمارك سوف يطلب منك تمكين الأذونات اللازمة والتي تشتمل على موقعك وسجل الهاتف، ولكن السؤال هنا هو لماذا هذه الأذونات؟

للأسف لا توجد لدينا إجابة واضحة، ولذلك من الأفضل بعد الانتهاء من التعامل عليه، قم بحذفه. في جميع الأحوال أنت لن تحتاج إليه بعد ذلك.

السعر : مجاني

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3- 3DMark Android Benchmark أفضل تطبيق لمقارنة النتائج

بالتأكيد هو تطبيق غني عن التعريف من تطوير شركة Futuremark وبنسبة كبيرة جداً أنك قمت باختبار كارت الشاشة في الكمبيوتر باستخدامه.

المشكلة الوحيدة أن إصدار سطح المكتب غالي جداً، ولكنه مجاني بالكامل على الأندرويد. على الأندرويد هو يختبر أداء وحدة المعالجة المركزية والرسومية وأداء إدخال شاشة اللمس. في النهاية يعطيك النتيجة ويمكنك مقارنتها مع بقية الهواتف الأخرى من خلال تبويب Compare أسفل الواجهة الرئيسية.

طريقة ذكية ووسيلة رائعة تجعلك قادر على تحديد هاتفك القادم من بين الخيارات المتاحة أمامك في صفحة النتائج. هذه كانت أفضل التطبيقات المثوقة لقياس واختبار اداء هاتف الأندرويد. بالتأكيد هناك خيارات أخرى على متجر جوجل بلاي، ولكن واجهتنا مشاكل كثيرة أثناء تجربتها. لذلك، اعتمد فقط على هذه التطبيقات وتأكد أنها كافية لتحديد قوة هاتفك.

السعر : مجاني