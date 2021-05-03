تحديث واتس اب قادم يتيح سماع الرسائل الصوتية قبل إرسالها!

يختبر تطبيق واتس اب حالياً ميزة في النسخة التجريبية تتيح للمستخدم الاستماع للرسائل الصوتية بعد تسجيلها و قبل إرسالها.

حالياً واتس اب يقون بإرسال الرسالة الصوتية فوراً بمجرد إزالة إصبعك من زر التسجيل.

موقع WABetaInfo المهتم بأخبار واتس اب اكتشف الميزة الجديدة في النسخة التجريبية للتطبيق والكود المصدري لها.

كما يتضح من الفيديو المرفق، فإنه بعد الانتهاء من تسجيل الرسالة الصوتية لن يتم إرسالها مباشرةً بحيث يمكنك معاينة الرسالة والاستماع إليها قبل أن تقرر إرسالها.

بالطبع أيضاً يمكنك الضغط على زر الإرسال بعد الانتهاء من التسجيل دون الحاجة إلى الاستماع للرسالة، كما يمكنك أيضاً حذف الرسالة إن كنت تراها غير مناسبة قبل الإرسال.

هذه الميزة مفيدة عند إرسال رسالة صوتية مهمة أو ذات تفاصيل دقيقة للمدير مثلاً أو إلى مجموعة العمل.

حالياً، إذا كنت تود الاستماع لرسالة صوتية قبل إرسالها عبر واتس اب فالأمر معقد قليلاً إذ سيتوجب عليك أولاً تسجيل الصوت عبر أحد التطبيقات ثم حفظ التسجيل والاستماع إليه ثم مشاركته عبر واتس اب.

ميزة الاستماع لرسائل الصوت قبل إرسالها عبر واتس اب لازالت قيد التطوير حالياً، كما أنها ستكون متاحة على تطبيق الأندرويد أيضاً.

تسريع الرسائل الصوتية في واتس اب

يختبر المطورون أيضاً في واتس اب إضافة خيارات من أجل الاستماع إلى الرسائل الصوتية بسرعات تشغيل مختلفة.

السرعات الثلاثة لتشغيل الرسائل الصوتية سوف تصبح كالآتي: السرعة العادية الافتراضية، سرعة X1.5، وسرعة X2. وهو أمر جيد عند الاستماع للرسائل الصوتية الطويلة أو ذات النسق البطيء أو المليئة بالتوقفات.

هذه الميزة موجودة في تطبيق تيليجرام بالفعل، ضمن مجموعة مزايا في تيليجرام غير موجودة في واتس اب.