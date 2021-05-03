تطبيقات رمضان للاندرويد (21) – تطبيق مثالي لقراءة القرءان والكتب والروايات مع تطبيق للأمان والخصوصية!

نستمر بشكل يومي في مشاركتكم مختارات متنوعة من تطبيقات وألعاب مختلفة ومتغيرة لعلكم تجدون ما يناسبكم فيما بينها وتحققون استفادة ومتعة منها! واليوم نشارككم اليوم تطبيقين جديدين من حيث موعد الإطلاق، حيث تم إطلاقهم في وقت قريب جدًا، وذلك نظرًا لأننا نريد أن ندعم المطورين الجدد بالطبع! إضافة إلى ذلك فهذه التطبيقات مفيدة فعلًا.

تطبيق أبجد – مكتبة كبرى باللغة العربية بين يديك!

تطبيق أبجد يحتوي على مكتبة تضم آلاف الكتب العربية كما يساعدك على قراءة القرآن في رمضان وختم القرآن بكل سهولة وعملية٬ حيث يتوفر القرآن الكريم على التطبيق بشكل مجاني لكل المستخدمين.

يتيح لك التطبيق كذلك تحميل الكتب وقراءتها من دون إنترنت، هذا يعني أن بإمكانك أن تكمل القراءة في أي مكان كنت، سواء أكنت في السيارة أو حتى وأنت تنتظر دورك في أي مكان.

يتميّز أبجد عن غيره من البرامج والتطبيقات بتجربة استخدام استثنائية حيث يمكن للمستخدم التمتّع بخصائص مميزة مثل خاصية القراءة الليلية وتغيير نوع وحجم الخط٬ ووضع الملاحظات وتقليب صفحات الكتاب بكل سلاسة٬ تماماً كالكتاب الورقي.

السعر : تحميل مجّاني

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تطبيق Safe Dot للأمان والخصوصية

هذا التطبيق مشابه لعدد من التطبيقات التي ظهرت في الفترات السابقة، وبكل بساطة، يقوم هذا التطبيق بإظهار نقطة تنبيهية Dot على الشاشة في حالة وصول أي تطبيق آخر إلى الكاميرا أو الميكروفون داخل هاتفك، وبالتالي يمكنك من متابعة الأمان والخصوصية والتوقف عن استخدام التطبيقات التي تخترق الخصوصية.

السعر : مجّاني

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تطبيق Stories Now لمتابعة الأخبار على شكل قصص

يتيح لك هذا التطبيق المميز أن تتابع الأخبار بشكل يومي باستخدام خاصية RSS لسحب المحتوى، والمميز حقًا في هذا التطبيق، هو أنه يعرض الأخبار على شكل قصص مشابهة لقصص إنستقرام وفيسبوك! وهو ما يجعله مسلي إلى حد كبير! كما أنه يسمح لك بتحديد المصادر الخاصة التي تود متابعتها بالطبع.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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لعبة Cyber Fighters بتصميم لعبة سايبربنك المميز

لعبة مدفوعة متاحة مجانًا لفترة محدودة، ومن أهم مميزاتها أنها مبهرة بصريًا وذات تصميم وألوان مميزين إلى حد كبير، اللعبة أيضًا تضم تصميم مشتق من تصميم لعبة سايبربنك التي حققت نجاح كبير على أجهزة الألعاب، كما أنها من نوع أكشن وتقدم شخصيات عديدة يمكنك أن تلعب بها، إلى جانب أزرار وأساليب تحكم سهلة ومسلية. — شاركناكم هذه اللعبة يوم الأمس، وحتى الآن لازالت متاحة مجانًا!

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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ما رأيك في هذه التطبيقات؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك يمكنك أن تتابع باقي التطبيقات التي نشاركها معكم يوميًا من خلال قسم تطبيقات رمضان للاندرويد.