تطبيقات رمضان للايفون والايباد (21) – تطبيق مميز لقراءة القرءان والكتب والروايات وتطبيق آخر رائع للأذكار!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد. معنا اليوم تطبيق أبجد لقراءة القرآن الكريم والكتب والروايات بالإضافة إلى تطبيق آخر متاح مجاناً لفترة محدودة.

تطبيق أبجد – مكتبة كبرى باللغة العربية بين يديك

تطبيق أبجد يحتوي على مكتبة تضم آلاف الكتب العربية كما يساعدك على قراءة القرآن في رمضان وختم القرآن بكل سهولة وعملية٬ حيث يتوفر القرآن الكريم على التطبيق بشكل مجاني لكل المستخدمين.

يتيح لك التطبيق كذلك تحميل الكتب وقراءتها من دون إنترنت، هذا يعني أن بإمكانك أن تكمل القراءة في أي مكان كنت، سواء أكنت في السيارة أو حتى وأنت تنتظر دورك في أي مكان.

يتميّز أبجد عن غيره من البرامج والتطبيقات بتجربة استخدام استثنائية حيث يمكن للمستخدم التمتّع بخصائص مميزة مثل خاصية القراءة الليلية وتغيير نوع وحجم الخط٬ ووضع الملاحظات وتقليب صفحات الكتاب بكل سلاسة٬ تماماً كالكتاب الورقي.

السعر : تحميل مجّاني

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تطبيق نور – أذكار وأدعية

يضم تطبيق نُور العديد من الأذكار والأدعية الواردة في كتاب حصن المسلم.

من مميزات التطبيق: سهولة تصفح قائمة الأذكار والأدعية وأسماء الله الحُسنى، واستخدام البحث للوصول السريع إلى الذكر أو الدعاء، وإمكانية إضافة دعاء خاص بك في قسم المفضلة وغير ذلك.

السعر : تحميل مجّاني