“سمية الخشاب” تصف سيد رجب بـ”غول التمثيل”

قالت الفنانة المصرية سمية الخشاب إنّها قررت العودة للتمثيل، تلبية لرغبة جمهورها الذي طالبها مراراً وتكراراً بالعودة للدراما.

وعبّرت من خلال مداخلتها في برنامج “صايم ولا زي كل سنة” عن سعادتها بنجاح شخصية حلاوتهم التي قدّمتها في مسلسل موسى، وقالت إنّها قدّمت ملحمة تمثيلة مع سيد رجب الذي وصفته بغول تمثيل، وقالت إنّ الوقوف أمامه يتطلب تحضيراً خاصاً.

وأشارت لدور مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة جمهورها، وأكدت أنّها تتواصل وترد على تعليقات المتابعين بشكل دائم، وتحذف التعليقات المسيئة.

وأكدت أنّ مسلسل موسى سيُشكل نقلة نوعية في مسارها الفني، خاصةً أنّها شاركت إلى جانب نجوم كبار كمحمد رمضان وسيد رجب، وقالت إنّها لا ترغب بالظهور في كل عام، بل ترغب في اختيار أدوارها بعناية كبيرة.

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