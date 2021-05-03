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كافيار تُطلق هاتفاً ذهبياً.. والسعر صادم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة كافيار الروسية عن نسخة ذهبية من iPhone 12 Pro Excellence، مستمدة من تصميم سيارة تسلا Model S.

وستُوفر الشركة الروسية النسخة الذهبية بلونين هما الذهبي مع لمسات باللون الأسود، أو الأسود مع لمسات باللون الذهبي.

وقالت كافيار إنّها لم تعتمد على الذهب فقط في صناعة هيكل الهاتف، بل طلته بالتيتانيوم بما في ذلك طبقة PVD التي تجعل الهاتف قوياً.

وستضع الشركة الروسية اسمها محفوراً على جانب الجهاز، في حين ستضع على الجانب الآخر رقم النسخة.

يُذكر أنّ الشركة الروسية ستوفر 99 نسخة فقط من الإصدار الذهبي، وستطلقها في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 5550 و7070 دولارا أمريكيا بحسب سعة الذاكرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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