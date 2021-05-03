أمريكي ينجح بتحقيق حلم والدته بزيارة أهرامات مصر

نجح الأمريكي “داست نفيتال” بجمع الأموال اللازمة لتحقيق حلم والدته الأخير، بزيارة مصر، وذلك من خلال بيع شرائح اللحم بالجبن.

وقال الشاب الأمريكي إنّ والدته نشأت في أسرة فقيرة، ولم تحظَ بيوم إجازة يسمح لها بتحقيق حلمها بالسفر لمصر لزيارة الأهرامات.

وأشار إلى أنّهم اكتشفوا في أغسطس 2020 إصابة والدته بالسرطان، وقال إنّها كانت في المرحلة الرابعة التي لا ينفع معها العلاج، لذلك قرر تحقيق حلمها بزيارة مصر قبل وفاتها.

وقال إن فكرة بيع شرائح اللحم باللبن خطرت على باله في أعياد الميلاد، وبدأ بتنفيذها في 15 فبراير الماضي، حيث يقوم يوم السبت والأحد بإعدادها وبيعها للناس من أجل جمع تكاليف الرحلة.

وأشار إلى أنّه يبيع الوجبة الواحدة بـ15 دولارا ويربح منها 5 دولارات، وأوضح بأنّه يعتمد على كرم الناس في التبرع لوالدته وليس على ربحه لجمع الأموال اللازمة للسفر.

ونجح الشاب الأمريكي في جمع 19800 ألف دولار خلال 16 يوماً من خلال بيع حوالي 1500 وجبة، قبل أن يصل بعد ذلك لـ23 ألف دولار وهو المبلغ الذي يحتاج إليه للقيام برحلة إلى مصر تشمل جميع أفراد الأسرة البالغ عددهم 14 شخصاً.

وقال داست نفيتال إنّ الرحلة ستبدأ يوم 7 مايو الجاري وستستمر لمدة أسبوع سيزورن خلالها أهرامات الجيزة لمدة 3 أيام، وسيقيمون في منتجع على البحر الأحمر ليومين، على أن يقضوا اليومين الأخيرين في القاهرة.

وعبّر الشاب الأمريكية عن سعادته لتحقيقه حلم والدته، وقال إنّ أمّه كانت تتمنى زيارة القاهرة ودائماً تحرص على مشاهدة فيلم الوصايا العشر لرؤيتها.

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