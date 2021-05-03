بيع ثاني أغلى لوحة سيارة في العالم بـ10.3 مليون دولار

شهد مزاد أنبل الخيري الداعم لحملة 100 مليون وجبة في رمضان والذي أقيم في دبي، بيع لوحة أرقام سيارة بمبلغ كبير تجاوز 10 ملايين دولار أمريكي.

حيث تم بيع اللوحة AA9 بمبلغ 10.3 مليون دولار أمريكي لمشتري لم تكشف هويته، لتكون هذه اللوحة ثاني أغلى لوحة في العالم.

وقال المشتري إنّه يُفضّل أن يُطلق عليه لقب فاعل خير، وتقدّم بشكره للقائمين على الحملة لإتاحتهم الفرصة له للمشاركة فيها.

وشهد المزاد الخيري عرض مجموعة من أرقام لوحات المركبات المميزة، والهواتف النقالة التي سيعود ريعها لدعم حملة الـ100 مليون وجبة.

يُذكر أنّ حملة 100 مليون وجبة في رمضان، تهدف لتقديم الطعام للأشخاص المحتاجين في 30 دولة من الدول الفقيرة في كافة أنحاء العالم.

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