الوسط الفني الجزائري يفقد “بلاحة بن زيان”

فقد الوسط الفني الجزائري الفنان “بلاحة بن زيان” الذي تُوفي يوم أمس الأحد عن عمرٍ يناهز 68 عاماً بعد معاناةٍ مع المرض.

وكان الفنان الراحل قد أُدخل إلى المستشفى العسكري لمحافظة وهران الواقعة غرب الجزائر، حيث أُجريت له عملية جراحية مستعجلة لشرايين القلب.

ويُعدّ “بلاحة بن زيان” واحداً من أهم الممثلين الكوميديين في الجزائر، واشتهر بأدواره الفكاهية التي قدّمها في المسرح والدراما، والتي أكسبته جمهوراً كبيراً يتابعه.

وقدّم الفنان الراحل خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأعمال، أبرزها عاشور العاشر الذي لعب فيه شخصية النوري، والجمعي فاملي.

يُذكر أنّ وفاة “بلاحة بن زيان” الحقيقة تزامنت مع بث مشهد وفاته في مسلسل عاشور العاشر، حيث توفي في الحلقة 19 قبل دخوله لقاعة السلطان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية