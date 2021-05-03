كورونا يساعد أمازون على تحقيق أرباح خيالية

أعلنت شركة أمازون الأمريكية عن الأرباح التي حققتها في الربع الأول من العام الجاري، وقالت إنّ هذا الربع شهد نمواً كبيراً، وتحقيق أرباح كبيرة، وذلك بسبب الحظر الذي فُرض في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ قطاع المبيعات نما بنسبة 44%، وحقق مبيعات بقيمة 108.5 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفع الدخل التشغيلي من 4 في الربع الأول من العام 2020 إلى 8.9 في الربع الأول من العام 2021.

أما صافي الدخل فوصل إلى 8.1 مليار دولار مقارنة بـ2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت السيولة النقدية التشغيلية إلى 67.2 مليار دولار أميركي بنمو يقدّر بـ69%.

وقالت أمازون إنّ عدد اشتراكات خدمة برايم المدفوعة وصل لـ200 مليون مشترك، في حين حققت الشركة دخلاً قُدِرَ بـ13.5 مليار دولار أمريكي من الخدمات السحابية AWS.

يُذكر أنّ أمازون حققت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة إيرادات قُدرت بـ26.9 مليار دولار أمريكي، وهذا الرقم يتجاوز الإيرادات التي حققتها أعوام 2017، 2018، 2019 مجتمعة.

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