إنفينيكس تكشف عن هاتف بمواصفات مميزة وسعر رخيص

كشفت شركة “إنفينيكس” الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة وسعر رخيص، أطلقت عليه Infinix Hot 10i.

وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج ميديا تيك Helio P65 بسرعة 2.0 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Mail G72 MP3، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة XOS 7.0.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة مقاس 6.62 بوصة ودقة عرض 720 *1600 بيكسل، وجودة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين تأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت مع إمكانية رفعها حتى 256 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها لـ4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر 148 دولارا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية