طفلة هندية تبلغ 4 سنوات تدخل موسوعة غينيس

دخلت الطفلة الهندية إيشال ماروا فيروس خان، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل الجدول الدوري الكيميائي.

حيث تمكنت الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات من تسمية جميع عناصر الجدول الدوري الكيميائي خلال دقيقتين و28 ثانية، لتصبح أسرع طفلة تحقق هذا الإنجاز.

وقال القائمون على الموسوعة إنّ الطفلة التي تعيش في قطر حققت النتيجة الأفضل بين الأطفال، واستحقت الحصول على شهادة غينيس للأرقام القياسية بجدارة.

وحظي خبر دخول الطفلة موسوعة غينيس بإعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا عليها وعلى والديها.

يذكر أنّ الطفلة إيشال تحفظ جميع أسماء زعماء الهند بالترتيب، بالإضافة لحفظها كواكب المجموعة الشمسية وأعضاء الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية